СБУ вилучила рекордну в історії України партію метадону. ВІДЕО

СБУ вилучила рекордну в історії України партію метадону. ВІДЕО

16:00 28.04.2018

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на Дніпропетровщині нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу – метадону.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців тимчасово окупованих терористами районів Донеччини організували у приватному будинку в Кривому Розі виробництво синтетичного наркотику. Оперативники спецслужби задокументували, що сировину для виготовлення метадону наркоділки отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії.

Під час обшуків за місцем облаштування нарколабораторії співробітники СБ України вилучили понад десять кілограмів готового наркотику, вартість якого за цінами «чорного ринку» становить понад десять мільйонів гривень та є найбільшою партією в історії нашої країни. Правоохоронці також виявили майже триста кілограмів інгредієнтів та прекурсорів для виготовлення ще близько ста кілограмів метадону. Завдяки оперативним діям співробітників спецслужби ділки не встигли реалізувати жодного граму небезпечного наркотику.

За інформацією СБ України, частину «товару» зловмисники планували реалізовувати на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу під «дахом» ватажків незаконних збройних формувань.

Правоохоронці затримали двох організаторів наркобізнесу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до спроби організації наркобізнесу.  

За матеріалами прес-центру СБУ

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