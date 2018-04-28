Поліція Донеччини викрила прокурора, який співпрацював із терористами. ВІДЕО
Поліція Донеччини викрила прокурора, який співпрацював із терористами. ВІДЕО
Співробітниками управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зібрано доказову базу відносно співробітника територіальної прокуратури, який у 2014 році здійснював перевірку автотранспорту та осіб у захопленому бойовиками населеному пункті Бахмутського району.
Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України, було встановлено, що чоловік, 1982 року народження, навесні 2014 року після окупації рідного міста не виїхав, а примкнув до лав терористів.
Бойовики озброїли чоловіка вогнепальною та автоматичною зброєю, з якою новобранець ніс службу на блокпостах.
На той час підозрюваний працював в органах юстиції, а після служби в рядах окупантів пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду територіального прокурора.
Наразі йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Підслідний співпрацювати з поліцейськими відмовляється.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області
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