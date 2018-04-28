Кримінальний квартет цинічних шахраїв затримано на Одещині. ВІДЕО

Добре одягнені доброзичливі громадяни – троє чоловіків та жінка - майстерно обманювали пенсіонерок, відбираючи у них останні заощадження. Зловмисників викрито на гарячому. Тривають слідчі дії.

Отримавши інформацію про те, що на території м. Одеси та передмістя обласного центру діють шахраї, оперативники Управління карного розшуку негайно приступили до їх пошуку. У результаті проведення низки оперативних заходів, злочинну діяльність аферистів було припинено.

Так, встановлено, що зловмисники вирішили поживитися за рахунок пенсіонерки, яку помітили на вулиці Академіка Глушка. Ввічливо звернувшись до жінки, вони поцікавилися, якій торгівельній мережі вона віддає перевагу. Довірлива жінка з радістю вступила в бесіду з незнайомцями. Отримавши відповідь, підприємливі громадяни «щиро зраділи» та запевнили стареньку, що саме в цьому супермаркеті якраз триває акція. Бабусі запропонували надто вигідні умови для покупок. Ось тільки треба було підтвердити свою платоспроможність.

Почувши це, пенсіонерка засмутилася, адже грошей у неї при собі не було. Проте «доброзичливі» нові знайомі заспокоїли жінку та люб’язно погодилися проїхати до неї додому, аби впевнитися, що гроші у неї дійсно є. Тільки після цього їй буде дозволено скупитися з шаленими знижками.

Від такої привабливої пропозиції пенсіонерка не змогла відмовитися. Слід сумніву повністю простигнув, коли до компанії приєднався ще один «претендент» зробити вигідні покупки. Чоловік нібито випадково проходив повз та мав при собі гроші, тож зацікавився і захотів теж взяти участь у заманливій акції.

Акторські здібності шахраїв зробили свою справу – пенсіонерка повела «доброзичливців» до себе додому. Вже в квартирі, коли жінка дістала зі схованки всі свої заощадження, їй запропонували скласти їх у конверт та опечатати, адже тільки з цими банкнотами вона мала прийти до магазину, де на неї вже чекатимуть. Після цього один зі зловмисників взяв у пенсіонерки конверт, аби остаточно впевнитися, що вона його добре заклеїла та повернув його жінці. Ще раз привітавши «щасливицю», правопорушники пішли.

Годі й говорити, що ані нових знайомих, ані своїх заощаджень бабуся більше так і не побачила. Зрозуміла вона, що стала жертвою аферистів, коли вирішила відкрити конверт, аби ще раз перерахувати гроші. Проте замість своїх коштів, пенсіонерка побачила там нарізаний папір.

Зараз усі четверо зловмисників доставлені до Київського відділу поліції м. Одеси. Попередня правова кваліфікація даного правопорушення - ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. У правоохоронців є підстави вважати, що це – не єдиний злочин, скоєний правопорушниками. Тож зараз вони перевіряються до вчинення інших аналогічних злочинів.

Шановні громадяни! Якщо ви стали жертвою подібних шахрайських дій, просимо звернутися до Київського відділу поліції м. Одеси за адресою: вул. Академіка Філатова, 15-А, телефон чергової частини: (048) 766-90-34.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

