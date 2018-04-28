СБУ попередила провокації російських спецслужб на травневі свята. ВІДЕО
СБУ попередила провокації російських спецслужб на травневі свята. ВІДЕО
Співробітники СБУ затримали групу чоловіків, які готували провокації на травневі свята в Одесі та Києві. Їхнім безпосереднім начальством були представники російських спецслужб. Затримані в усьому зізналися та розповіли, як їх, власне, завербували.
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