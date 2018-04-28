Через ДТП хлопця на Київщині побили та прострелили ногу. ВІДЕО
Через ДТП хлопця на Київщині побили та прострелили ногу. ВІДЕО
Із фотографіями скаліченого хлопця до нашої редакції звернувся адвокат. Каже – молодого чоловіка на фото били залізним ланцюгом, а на додачу ще й двічі простелили ногу. Зробив це буцімто його начальник. Сама подія сталася ще 4 лютого. З того часу адвокат написав купу заяв до поліції та прохань провести слідчі дії. Однак минуло понад 2 місяці, а реакція правоохоронців лишається нульовою. Більше у сюжеті.
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