Подробиці гучної справи азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова. ВІДЕО
Подробиці гучної справи азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова. ВІДЕО
Фікрат Гусейнов – уродженець Вірменії. Згодом переїхав до Азербайджану, за словами правозахисників, через політичні переслідування. Вже там він влаштувався журналістом в опозиційну газету «Азадлиг». Однак згодом влада Азербайджану не дала чоловікові спокійного життя. До України у жовтні 2017-го приїхав у справах. Хотів відкрити телеканал. Однак коли Фікрат хотів перетнути кордон, поїхати в Дюссельдорф, його затримали українські прикордонники прямо в аеропорту «Бориспіль».
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