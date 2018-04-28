У Хмельницькій обл. затримали двох поліцейських-хабарників. ВІДЕО

На Хмельниччині затримали двох поліцейських-хабарників. Вони самі пообіцяли місцевому жителю допомогти уникнути кримінальної відповідальності. Звісно ж за щедру винагороду - 2 тисячі доларів США. А все тому, що відносно 27-річного чоловіка поліцією було розпочато кримінальне провадження за фактом збуту наркотиків. Та вартові порядку знали, як можна вирішити справу не за законом, а по іншому, щоб усім було добре.