У Хмельницькій обл. затримали двох поліцейських-хабарників. ВІДЕО
У Хмельницькій обл. затримали двох поліцейських-хабарників. ВІДЕО
На Хмельниччині затримали двох поліцейських-хабарників. Вони самі пообіцяли місцевому жителю допомогти уникнути кримінальної відповідальності. Звісно ж за щедру винагороду - 2 тисячі доларів США. А все тому, що відносно 27-річного чоловіка поліцією було розпочато кримінальне провадження за фактом збуту наркотиків. Та вартові порядку знали, як можна вирішити справу не за законом, а по іншому, щоб усім було добре.
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