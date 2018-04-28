Вбивство поліцейського на Кропивниччині: справу передали до суду. ВІДЕО
Вбивство поліцейського на Кропивниччині: справу передали до суду. ВІДЕО
На Кропивниччині передали до суду справу про вбивство молодого поліцейського на полюванні. Сама ж трагедія трапилась торік у жовтні. Як з’ясувалося, 24-річний поліцейський у день свого зникнення поїхав на власній автівці відпочити з друзями: серед них - два дільничні офіцери, та працівник СБУ. Не зважаючи на те, що офіційно сезон не був відкритий хлопці вирішили поїхати на полювання. Перед відпочинком добряче випили. Згодом, парубки помітили косулю – не виходячи з автівки хотіли її підстрелити, старенькі «Жигулі» не витримали, машина перекинулась.
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