У НАБУ оприлюднили записи між затриманим працівником СБУ та його спільниками. ВІДЕО
У НАБУ оприлюднили записи між затриманим працівником СБУ та його спільниками. ВІДЕО
Так у поясненні до оприлюднених оперативних записів також вказується, саме під час слідчих дій, спрямованих на припинення зловживання у сфері міграційної політики, НАБУ отримало дані про діяльність цієї злочинної групи.
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