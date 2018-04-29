У Луцьку патрульні поліції допомогли покинутому напризволяще малюку. ВІДЕО

«Дитина кричить про допомогу з вікна 4 поверху», - таке повідомлення надійшло екіпажу патрульних з вулиці Кравчука у Луцьку.

Полісменам відчинив двері маленький хлопчик, який повідомив, що йому стало страшно самому в квартирі, оскільки мами відучора немає вдома, інших рідних також. Поліцейські заспокоїли хлопця та встановили особи близьких.

«З’ясували, що дитині 6 років. Згодом підійшов 11-річний брат. Знайшли телефон матері, яка повідомила, що вчора лишила дітей на свекруху, але й та змушена була відлучитись по справах», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Олег.

Правоохоронці зафіксували у квартирі безлад та антисанітарію. Від матері та бабусі відібрали необхідні пояснення, провели профілактичну бесіду. Загалом, опрацювання цього виклику зайняло більше 2 годин.

Про все побачене написали відповідний рапорт, який направили у міськвідділ поліції, в сектор ювенальної превенції. Профільні спеціалісти візьмуть сім’ю під контроль.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області