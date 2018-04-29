На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
Четверо товаришів, увібравшись у форму правоохоронців, обдурювали людей та нападали на них. Стояли на дорозі, нібито на патрулюванні, зупиняли автомобілі. А потім як тільки люди відчиняли двері, банда грабувала їх.
|
29.04.2018 | 19:00
|
29.04.2018 | 18:00
|
29.04.2018 | 09:30
|
29.04.2018 | 08:30
|
28.04.2018 | 23:00
|
28.04.2018 | 22:30
|
28.04.2018 | 22:00
|
28.04.2018 | 21:45
|
28.04.2018 | 21:30
|
28.04.2018 | 21:00
|
28.04.2018 | 20:30
|
28.04.2018 | 20:00
|
28.04.2018 | 19:30
|
28.04.2018 | 18:00
|
28.04.2018 | 16:00
|
28.04.2018 | 09:30
-
- 1 з 1011
- ››