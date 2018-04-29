На Донеччині двоє братів пішли на подвійне вбивство заради помсти. ВІДЕО

На Донеччині двоє братів пішли на подвійне вбивство заради помсти. ВІДЕО

23:00 29.04.2018

На Донеччині у місті Селидове двоє братів вирішили поквитатись з чоловіком, який на їхню думку, причетний до самогубства рідної їм людини - сестри. Прийшли до нього на роботу з пляшкою та влаштували застілля. Потім під градусом почали з’ясосувати стосунки… Зав’язалась сварка, а потім і бійка. Брати почали бити свою жертву всім що попадало під руку – лопатою, палкою і ножами.

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