Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичному Печерську. ВІДЕО

Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичному Печерську. ВІДЕО

22:00 29.04.2018

Від ножового поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». За наданими свідченнями очевидців поліція створила фотороботи двох зловмисників, які з місця події втекли. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу чоловіку, який наніс потерпілому смертельний удар.

Нагадаємо, подія сталася у березні: у дворі будинків на вулиці Лютеранській. Близько 10:30 до столичних правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці лежить чоловік із ножовим пораненням. На місце виклику відразу виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції.

Як розповів т.в.о начальника Печерського управління поліції Максим Гаврилюк, правоохоронці встановили особу потерпілого, це - 37-річний місцевий житель, який займався підприємницькою діяльністю.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, було відразу розпочато кримінальне провадження та проводилися усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та підозрюваних осіб.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Це – 42-річний місцевий мешканець, який у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вимагання та пограбування. Зловмисник частково визнає свою вину.

«Підозрюваний розповів, що між ним та потерпілим на вулиці виник раптовий словесний конфлікт, у ході якого він вдарив ножем опонента. Раніше вони не були знайомі. Про те, що удар виявився фатальним, затриманий дізнався із засобів масової інформації», - додав Максим Гаврилюк.

Досудове розслідування у справі триває. Нині вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

За вчинене кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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