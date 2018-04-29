Смердюче сусідство: обурені кияни розповіли про нелегальний хостел. ВІДЕО
Смердюче сусідство: обурені кияни розповіли про нелегальний хостел. ВІДЕО
На цокольних поверхах, у підвалах, у звичайних квартирах. Нелегальні хостели. Проблема, яка отримала реальні і помітні масштаби. В дешевих нічліжках не рідко стаються бійки, навіть вбивства. Часто антисанітарні умови і гармидер. Про реальну історію журналістам «Магнолії-ТВ» розповіли обурені мешканці багатоповерхівки на вулиці Кустанайській у Голосіївському районі Києва. Подробиці у сюжеті.
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