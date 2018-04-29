У Києві в квартирі у чоловіка знайшли наркотики. ВІДЕО
У Києві в квартирі у чоловіка знайшли наркотики. ВІДЕО
Сказати що це точно наркотики і точно зброя можна буде лише після експертизи також згодом правоохоронці мають зясувати чи займався чоловік збутом забороненого товару.
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