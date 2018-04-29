У Тернопільській області прямісінько з місця зйомок журналістів забрали до лікарні. ВІДЕО
У Тернопільській області прямісінько з місця зйомок журналістів забрали до лікарні. ВІДЕО
Із Волинської області чоловіки приїхали у Тернопільську, бо хотіли зробити матеріал про начебто незаконні автозаправки. Купили каністру і попросили чек та сертифікати якості. Після цього до них вийшов директор.
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