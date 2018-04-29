Правозахисники просять владу роз’яснити законопроект про громадянство, який вже тиждень лежить у ВР. ВІДЕО

Не встиг у Верховній Раді з’явився законопроект про громадянство, як вже наробив чималого галасу. Ніхто не може зрозуміти чи загрожує він кримчанам? Адже жодного роз’яснення з боку авторів досі немає. Натомість, до правозахисників вже звернулися десятки жителів тимчасово окупованих територій з одним лише запитанням – чи дійсно вони ризикують позбутися українського громадянства лише через те, що отримали паспорт у Криму та проголовували на виборах? Адже зі слів експертів, в цілому проект закону направлено на вирішення питання подвійного громадянства в Україні.