У Херсоні 4-річна дівчинка випала із вікна 9 поверху. ВІДЕО

Правоохоронці привертають увагу суспільства до нетипової проблеми. Із початком теплої пори року почастішали випадки, коли діти випадають з вікон. Приміром, в Одеській області 7-річний хлопчик випав з балкона 5 поверху. Він вижив, але серйозно травмувався. Дитина проживає разом із матір’ю, родина на обліку в соцслужбах не була. А у Херсоні 4-річна дівчинка випала із вікна 9 поверху, до лікарні дитину довезли, але медики виявилися безсилими, дитина померла. Із початку року на Дніпропетровщині зафіксували вже 4 випадки падінь з вікон. А подібний недогляд батьків чи тих же представників навчальних закладів за дітьми карається законом.