У Києві на Житомирській трасі не поділили дорогу позашляховик та вантажівка. ВІДЕО
У Києві на Житомирській трасі не поділили дорогу позашляховик та вантажівка. ВІДЕО
Обидві машини рухались в одному напрямку у крайній правій смузі. Вантажівка попереду, позашляховик Інфініті позаду. В якусь мить водій фури вирішив звернути праворуч на автостоянку. Ввімкнув повороти. Все ніби йшло як треба. За словами водія вантажівки, позаду він не бачив жодної перепони. Так як його машина з великими габаритами, то навіть призупинився. І в цей момент сталось те, чого чоловік аж ніяк не очікував.
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