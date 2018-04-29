На Київщині правоохоронці затримали подруг-сутенерок. ВІДЕО

На Київщині поліцейські затримали двох сутенерок. Дві жінки відкрили власний так би мовити бізнес – організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг. Догоджали виключно іноземцям, адже вони більше платять. Обслуговували їх у готелях столиці та області. Ціна насолоди - 200 доларів США за годину. Жінки вдалися навіть до маркетингу – поширювали візитівки, а також пропонували свої послуги в Інтернеті. Ці дві бізнесвумен вже були на пильному контролі поліції. І от вдалось вийти на їхній слід і спіймати на гарячому.