На Київщині правоохоронці затримали подруг-сутенерок. ВІДЕО
На Київщині правоохоронці затримали подруг-сутенерок. ВІДЕО
На Київщині поліцейські затримали двох сутенерок. Дві жінки відкрили власний так би мовити бізнес – організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг. Догоджали виключно іноземцям, адже вони більше платять. Обслуговували їх у готелях столиці та області. Ціна насолоди - 200 доларів США за годину. Жінки вдалися навіть до маркетингу – поширювали візитівки, а також пропонували свої послуги в Інтернеті. Ці дві бізнесвумен вже були на пильному контролі поліції. І от вдалось вийти на їхній слід і спіймати на гарячому.
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