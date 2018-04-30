Поліція Києва розглядає дві версії смертельного вибуху в автомобілі. ВІДЕО

Поліція Києва розглядає дві версії смертельного вибуху в автомобілі. ВІДЕО

21:01 30.04.2018

Подія сталася днями у Дарницькому районі. О 22:20 надійшло повідомлення, що по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. На місце події виїхали керівники столичної та Дарницької поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав тілесні ушкодження. Травмованого доставили в лікарню, де йому надають медичну допомогу.

Поліція з’ясовує обставини події, встановлює особу загиблого, проводить першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події, спілкується зі свідками і очевидцями.

Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі «Шевроле», який рухався, вибухнула граната. 

Відомості про подію зареєстровані, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко розповів, що поліція встановила осіб, які перебували в автомобілі: вони були між собою знайомі. Потерпілого прооперували, у результаті вибуху він отримав тяжкі ушкодження, тож поки слідчі не мали змоги з ним поспілкуватися.

«Ми розглядаємо дві версії події: замах на вбивство двох осіб, а відтак хтось закинув гранату в автомобіль та необережне поводження із боєприпасом. Зі слів свідків, до автомобіля ніхто не наближався і з нього не виходив Усе це буде перевірятися під час слідства», - зазначив керівник столичних поліцейських.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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