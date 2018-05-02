Нападникам на нардепа Мустафу Найєма оголошено про підозру. ВІДЕО
Нападникам на нардепа Мустафу Найєма оголошено про підозру. ВІДЕО
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата.
Подію, під час якої нардеп Мустафа Найем отримав тілесні ушкодження, кваліфікують як хуліганство.
Трьох активних учасників доставили до управління поліції.
Конфлікт виник на площі Бессарабська у Шевченківському районі столиці.
До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував народний депутат та повідомив, що між ним та невідомими виник конфлікт. На місце негайно прибули наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль "BMW". У ході конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.
Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Прокуратура вже оголосила про підозру нападникам на народного депутата.
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