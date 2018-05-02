Утікача-нападника на Найєма оголосять у міжнародний розшук. ВІДЕО

Третій день поспіль вся країна обговорює напад на народного депутата Мустафу Найєма. А особливо після того, як в мережі з’явилося відео сутички: в самому серці столиці, недалеко від Хрещатика, п’ятеро чоловіків оточили Найєма, машинами перекрили рух автомобілю нардепа. Після словесної перепалки, почалася штовханина, один зі зловмисників вдарив депутата в обличчя, через деякий час бійка поновилася з більшою силою. Подробиці у сюжеті.