Операція Об’єднаних сил зможе завершити конфлікт на Донбасі – Сергій Наєв. ВІДЕО

Антитерористична операція в Україні закінчилась. Однак новий режим не означає кінець війни чи кінець обстрілів. З першого квітня на Донбасі почалась Операція Об’єднаних сил. Командувач новоствореного ООС Сергій Наєв заявив - військову розпочато не для того, щоб ще більше роздмухати конфлікт на Сході країни, а щоб якнайшвидше його завершити.