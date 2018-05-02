Операція Об’єднаних сил зможе завершити конфлікт на Донбасі – Сергій Наєв. ВІДЕО
Операція Об’єднаних сил зможе завершити конфлікт на Донбасі – Сергій Наєв. ВІДЕО
Антитерористична операція в Україні закінчилась. Однак новий режим не означає кінець війни чи кінець обстрілів. З першого квітня на Донбасі почалась Операція Об’єднаних сил. Командувач новоствореного ООС Сергій Наєв заявив - військову розпочато не для того, щоб ще більше роздмухати конфлікт на Сході країни, а щоб якнайшвидше його завершити.
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