В Одесі злочинці провезли на капоті пограбовану ними жінку. ВІДЕО
В Одесі злочинці провезли на капоті пограбовану ними жінку. ВІДЕО
В Одесі злочинці провезли на капоті пограбовану ними місцеву жительку та ще й потрапили у автопригоду. Як виявилось, вранці на одній зі стоянок троє зухвальців кинули камінь у скло автомобіля, за кермом якого сиділа жінка.
І не лише це «в огляді надзвичайних подій»…
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