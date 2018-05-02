В Одесі злочинці провезли на капоті пограбовану ними жінку. ВІДЕО

В Одесі злочинці провезли на капоті пограбовану ними місцеву жительку та ще й потрапили у автопригоду. Як виявилось, вранці на одній зі стоянок троє зухвальців кинули камінь у скло автомобіля, за кермом якого сиділа жінка.

І не лише це «в огляді надзвичайних подій»…

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