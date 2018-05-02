Смертельна ДТП, в якій загинув харківський блогер: у поліції озвучили нові подробиці. ВІДЕО
Смертельна ДТП, в якій загинув харківський блогер: у поліції озвучили нові подробиці. ВІДЕО
Моторошна аварія під Харковом забрала життя відомого у місті блогера-стрітрейсера Андрія Василенка. Сюди, на місце ДТП, близько шостої години вечора з’їхалися його друзі, знайомі, просто не байдужі люди. Вони всі переконані, винен в жахливій автотрощі не гонщик, а водій позашляховика Тойота.
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