Смертельна ДТП, в якій загинув харківський блогер: у поліції озвучили нові подробиці. ВІДЕО

Моторошна аварія під Харковом забрала життя відомого у місті блогера-стрітрейсера Андрія Василенка. Сюди, на місце ДТП, близько шостої години вечора з’їхалися його друзі, знайомі, просто не байдужі люди. Вони всі переконані, винен в жахливій автотрощі не гонщик, а водій позашляховика Тойота.