В Одесі вшанували пам'ять загиблих у трагедії 2 травня. ВІДЕО

Від ранку на Соборній площі та Куликовому полі вишукувалися правоохоронці. Дві вулиці обнесли залізними парканами. Поліцейські перевіряють, чи немає вибухівки. І лише після цього пропускають людей. Так в Одесі згадують четверту річницю трагічних подій другого травня, коли загинули 48 людей. Подробиці у сюжеті.