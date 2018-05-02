В Одесі вшанували пам'ять загиблих у трагедії 2 травня. ВІДЕО
В Одесі вшанували пам'ять загиблих у трагедії 2 травня. ВІДЕО
Від ранку на Соборній площі та Куликовому полі вишукувалися правоохоронці. Дві вулиці обнесли залізними парканами. Поліцейські перевіряють, чи немає вибухівки. І лише після цього пропускають людей. Так в Одесі згадують четверту річницю трагічних подій другого травня, коли загинули 48 людей. Подробиці у сюжеті.
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