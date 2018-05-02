У Києві невідомі під виглядом поліцейських грабували іноземців. ВІДЕО

Двоє чоловіків та жінка вигадали як можна нажитись на іноземцях. Красуня-блодинка знайомилась з іноземцями, розважала їх, дізнавалась все про чоловіків, а потім призначала зустріч у винайманій квартирі. Вочевидь ті розраховували на інтим, однак далі сценарій був трохи іншим. Раптом у квартиру вдирались двоє чоловіків у поліцейській формі. Звинувачували іноземців у вигаданих злочинах, погрожували в’язницею, вимагали гроші. А, коли все це отримували, просто тікали.