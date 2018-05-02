На Дніпропетровщині слідчий вимагав від 70-річного дідуся 10 000 доларів. ВІДЕО

Пенсіонер позичив гроші у знайомого, згодом чесно, вчасно і повністю повернув борг. От тільки знайомому цього забракло. Вирішив заднім числом стягнути, так би мовити, відсотки за послугу. Добровільно дідусь відмовився платити ще, бо ж від початку так не домовлялися. Тоді благодійник-знайомий написав заяву до поліції, буцімто старенький пенсіонер – шахрай. Більше дивіться у огляді.

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