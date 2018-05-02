У Харкові молоді жінки, прикинувшись бабусями, видурювали в людей гроші. ВІДЕО
У Харкові молоді жінки, прикинувшись бабусями, видурювали в людей гроші. ВІДЕО
У Харкові в різних куточках міста молоді жінки ромської національності дурили людей. Один із блогерів вирішив прикрити їхній бізнес і викрити злочинців.
І не тільки це… також в огляді «Шахрай.UA» дивіться:
У Черкасах вивели на чисту воду місцевого шахрая…
Обвів навколо пальця: у Хмельницькому чоловік обмінював IPhoneX на китайські.
|
02.05.2018 | 22:45
|
02.05.2018 | 22:20
|
02.05.2018 | 22:10
|
02.05.2018 | 21:50
|
02.05.2018 | 21:40
|
02.05.2018 | 21:15
|
02.05.2018 | 19:45
|
02.05.2018 | 06:45
|
30.04.2018 | 21:01
|
29.04.2018 | 23:00
|
29.04.2018 | 22:30
|
29.04.2018 | 22:00
|
29.04.2018 | 21:45
|
29.04.2018 | 21:30
|
29.04.2018 | 21:00
|
29.04.2018 | 20:30
-
- 1 з 1012
- ››