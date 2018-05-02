У Харкові молоді жінки, прикинувшись бабусями, видурювали в людей гроші. ВІДЕО

У Харкові в різних куточках міста молоді жінки ромської національності дурили людей. Один із блогерів вирішив прикрити їхній бізнес і викрити злочинців.

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