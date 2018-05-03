В Умані чоловік жорстоко вбив жінку і напав на п’ятьох людей. ВІДЕО

Вбивство, яке сколихнуло всю Черкащину. Сама ж трагедія трапилась в Умані рано вранці. До одного із місцевих готелів забіг чоловік. На рецепції, без пояснень, накинувся на адміністратора закладу. Чимдуж почав гамселити жінку кулаками по голові.