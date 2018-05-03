В Україні майже 9 000 чоловіків оголосили в розшук за несплату аліментів. ВІДЕО
В Україні майже 9 000 чоловіків оголосили в розшук за несплату аліментів. ВІДЕО
Чужих дітей не буває. Більше мільярда гривень було стягнуто з батьків-аліментників. З них 355 мільйонів – завдяки застосуванню встановлених законодавством обмежень. Та знайшлись і ті,а це майже 9 тисяч українців, які різними способами намагались уникнути сплати грошей своїм дітям. Їх вже оголосили у розшук. Експерти наголошують, неплатник повинен понести відповідальність обов’язково.
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