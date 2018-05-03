У Києві горів двоповерховий будинок. ВІДЕО

У Києві горів двоповерховий будинок. ВІДЕО

06:45 03.05.2018

Пожежа у Києві. Вночі в Голосіївському районі столиці загорівся двоповерховий будинок. На місце події відразу ж прибули рятувальники та швидка.

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