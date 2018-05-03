У Запоріжжі чоловік кидався на "копів" із сокирою: поліція відкрила вогонь. ВІДЕО
У Запоріжжі чоловік кидався на "копів" із сокирою: поліція відкрила вогонь. ВІДЕО
Постріли, лайка та крики - саме так у Запоріжжі правоохоронці і затримували чоловіка, котрий кидався на них із сокирою. Відомо, що подія трапилася на вулиці Юності у приватному секторі. Кілька разів полісмени давали шанс порушнику здатися, однак той не слухав. На погрози застосувати проти нього зброю не реагував.
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