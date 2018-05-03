У Києві затримали грабіжника, який під час нападу поранив таксиста. ВІДЕО
У Києві затримали грабіжника, який під час нападу поранив таксиста. ВІДЕО
Невідомий за допомогою викрутки наніс тілесні ушкодження перевізнику. Потерпілий у важкому стані знаходиться в лікарні.
Оперативники протягом доби вийшли на слід зловмисника.
До столичної поліції звернувся свідок події, який повідомив: в автомобілі по вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі лежить поранений чоловік . Потерпілий перед тим, як його забрала «швидка», встиг повідомити, що на нього напав пасажир, якого він підібрав у Голосіївському районі.
«Правоохоронці відразу розпочали пошуки зловмисника. І вже через півтори доби нападника затримали працівники карного розшуку. Ним виявився 43-річний наркозалежний місцевий мешканець, який немає постійного місця проживання. На злочин пішов через скрутне фінансове становище. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. Наразі правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України. Затриманому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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