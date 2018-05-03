Молотком у голову: «кіборг» розповів подробиці нападу в центрі Києва. ВІДЕО
Молотком у голову: «кіборг» розповів подробиці нападу в центрі Києва. ВІДЕО
У Києві троє хлопців і дві дівчини жорстоко напали на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Сама ж сутичка тривала близько 20 секунд та за цей короткий час вона вже викарбувалася у пам’яті Дмитра. Чоловік розповідає, ввечері мав зустрітись із друзями. Вони чекали на нього у машині буквально за 300 метрів. Як раптом його вдарили ножем у спину. Коли ж розвернувся назад отримав із перцевого балону дуже потужний струмінь в очі.
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