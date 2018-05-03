У Балаклії на Харківщині вибухнули снаряди. ВІДЕО
У Балаклії на Харківщині вибухнули снаряди. ВІДЕО
Пожежа і вибухи у Балаклії Харківської області. На колишньому військовому арсеналі зайнялася суха трава, а потім здетонували залишки снарядів, які не розірвалися минулого року.
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