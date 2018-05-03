У Харкові жінка замовила вбивство свого коханого. ВІДЕО

А все починалося добре – чоловік із жінкою закохалися один в одного та почали разом жити. Втім, сімейна ідилія тривала не довго. Одного дня, жінка вирішила позбутися свого співмешканця…

І не лише це…

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