У Харкові жінка замовила вбивство свого коханого. ВІДЕО
У Харкові жінка замовила вбивство свого коханого. ВІДЕО
А все починалося добре – чоловік із жінкою закохалися один в одного та почали разом жити. Втім, сімейна ідилія тривала не довго. Одного дня, жінка вирішила позбутися свого співмешканця…
І не лише це…
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