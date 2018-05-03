У Києві покупці «Екомаркету» з’ясували, що їх дурять. ВІДЕО

У Києві покупці «Екомаркету» з’ясували, що їх дурять. ВІДЕО

21:45 03.05.2018

Справжній скандал розгорівся навколо мережі супермаркетів «Екомаркет». А саме в одному зі столичних Екомаркетів на Оболоні. На своїй сторінці у Фейсбук Георгій Дебрас розмістив гнівний пост. Чоловік написав – в магазині працюють шахраї! Він переконує – у супермаркеті людей обважують. Реальна вага усіх продуктів тут менша десь на 120 грамів.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Як у Кропивницькому жінка вирахувала шахраїв на базарі

Завдяки силі соцмереж на честь загиблого під час теракту юнака назвали школу.

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