У Києві покупці «Екомаркету» з’ясували, що їх дурять. ВІДЕО

Справжній скандал розгорівся навколо мережі супермаркетів «Екомаркет». А саме в одному зі столичних Екомаркетів на Оболоні. На своїй сторінці у Фейсбук Георгій Дебрас розмістив гнівний пост. Чоловік написав – в магазині працюють шахраї! Він переконує – у супермаркеті людей обважують. Реальна вага усіх продуктів тут менша десь на 120 грамів.

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