В Україні з’явиться близько 100 патронатних родин до кінця року. ВІДЕО

Патронат в Україні нині розвивається дуже стрімко. З’являється все більше охочих стати патронатними вихователями. Хто б міг подумати, скільки у нас є небайдужих людей! Вони хочуть допомагати дітям. У них болить душа, вони переймаються за долю малюків.