В Україні з’явиться близько 100 патронатних родин до кінця року. ВІДЕО
В Україні з’явиться близько 100 патронатних родин до кінця року. ВІДЕО
Патронат в Україні нині розвивається дуже стрімко. З’являється все більше охочих стати патронатними вихователями. Хто б міг подумати, скільки у нас є небайдужих людей! Вони хочуть допомагати дітям. У них болить душа, вони переймаються за долю малюків.
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