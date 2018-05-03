Законопроект про громадянство – не покарання кримчанам, а відповідь угорцям та румунам. ВІДЕО
Законопроект про громадянство – не покарання кримчанам, а відповідь угорцям та румунам. ВІДЕО
19 квітня Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує внести зміни до Закону про громадянство. Зокрема, у документ включені нові підстави як для його набуття, так і для втрати. Останнє стурбувало суспільство найбільше. Адже у пунктах проекту закону серед підстав позбавлення українського громадянства окремо виділили отримання паспорта Російської Федерації на окупованих територіях та участь у виборах іншої держави. Фахівці вже зараз знайшли у документі купу суперечностей. Більше у сюжеті.
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