3 травня весь світ відзначає День свободи преси. ВІДЕО
3 травня весь світ відзначає День свободи преси. ВІДЕО
3 травня весь світ відзначає День свободи преси. У цей день людям нагадують - журналісти виконують свою місію чесно. Залежать тільки від читача, глядача чи слухача, і, що тиск з боку влади у цій професії неприпустимий. Власне як і тиск на ЗМІ будь-кого іншого. Та чи насправді це так в Україні?! На сайті Інституту масової інформації в День свободи преси підсумували – в Україні почастішали напади на журналістів.
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