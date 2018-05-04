Без документів, аптечки чи вогнегасника – як перевізники «дбають» про безпеку пасажирів. ВІДЕО

Про стан маршруток, автобусів чи інших пасажирських транспортних засобів в Україні годі й говорити. Щодня можна почути десятки нарікань. Від елементарного бруду чи іржі до відвалених на ходу коліс, дверей чи вікон. А дивлячись на водіїв складається враження, що найперше вони думають тільки про швидкість, кількість так званих «ходок», тобто про свій прибуток, але точно не про безпеку пасажирів. У зв’язку із низкою резонансних ДТП, учасниками яких, а нерідко і винуватцями стали саме пасажирські транспортні засоби у Нацполіції вирішили діяти рішуче – провести їхні активні перевірки. І результати вражаючі. Лише за 4 дні патрульні задокументували 117 адміністративних порушень. Більше дивіться у сюжеті.