У Харкові викрили міжнародний канал торгівлі людьми. ВІДЕО

Черговий міжнародний канал торгівлі людьми викрито. Цього разу одягли кайданки на зловмисників у Харкові. Організували злочинний бізнес за даними слідства 31-річний громадянин Китайської Народної Республіки та його 27-річний подільник з України. Останнього затримали у міжнародному аеропорту «Харків». Чоловік хотів переправити до Китаю двох жінок для їх подальшої участі у порно-бізнесі. Крім того, у тюремній камері має опинитись і громадянин Китаю, який власне кажучи організував і фінансував міжнародний канал торгівлі людьми. Його теж затримали.