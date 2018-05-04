Кабмін просять скасувати примусову шкільну прописку. ВІДЕО

Спершу прописка, а потім візьмуть до школи! Тема примусової шкільної прописки не вщухає. Новації від Міністерства освіти і науки України позитивно сприйняли не всі. На сайті Кабінету Міністрів України з’явилася петиція. Уряд просять навіть не впроваджувати в Україні - примусову прописку до конкретної школи! Автори петиції наголошують, - таке ноу-хау порушує права дитини на освіту, а також українці не зможуть обирати місце навчання для своїх дітей. Хоча це право кожного українця.