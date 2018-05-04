Стрілянина в Одесі: поліція затримала двох нападників. ВІДЕО

У Одесі святковий ранок розпочався із нападу на відомого місцевого активіста Сергія Стерненка. Постраждалий розповідає, стріляли в нього з переробленого під травматичні кулі газового пістолета. Цілилися насамперед у потилицю, натомість потрапили у шию. Незважаючи на травму активіст разом з перехожими затримали одного із стрілків. У поліції ж розповідають, нападників було двоє.