Київщині двоє зухвальців влаштували у себе вдома нарколабораторію. ВІДЕО

Київщині двоє зухвальців влаштували у себе вдома нарколабораторію. ВІДЕО

06:30 04.05.2018

Удома у підозрюваних правоохоронці відшукали чимало цікавого! Амфетамін, марихуану, канабіс! Та навіть револьвер! І це ще не все… 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Харкові викрили міжнародний канал торгівлі людьми. ВІДЕО
У Харкові викрили міжнародний канал торгівлі людьми. ВІДЕО
04.05.2018 | 07:00
Стрілянина в Одесі: поліція затримала двох нападників. ВІДЕО
Стрілянина в Одесі: поліція затримала двох нападників. ВІДЕО
04.05.2018 | 06:45
Київщині двоє зухвальців влаштували у себе вдома нарколабораторію. ВІДЕО
04.05.2018 | 06:30
Без документів, аптечки чи вогнегасника – як перевізники «дбають» про безпеку пасажирів. ВІДЕО
04.05.2018 | 06:15
3 травня весь світ відзначає День свободи преси. ВІДЕО
3 травня весь світ відзначає День свободи преси. ВІДЕО
03.05.2018 | 23:15
Законопроект про громадянство – не покарання кримчанам, а відповідь угорцям та румунам. ВІДЕО
Законопроект про громадянство – не покарання кримчанам, а відповідь угорцям та румунам. ВІДЕО
03.05.2018 | 22:45
В Україні з’явиться близько 100 патронатних родин до кінця року. ВІДЕО
В Україні з’явиться близько 100 патронатних родин до кінця року. ВІДЕО
03.05.2018 | 22:15
У Києві покупці «Екомаркету» з’ясували, що їх дурять. ВІДЕО
У Києві покупці «Екомаркету» з’ясували, що їх дурять. ВІДЕО
03.05.2018 | 21:45
У Львові вчительку історії звільнили через пост у Facebook. ВІДЕО
У Львові вчительку історії звільнили через пост у Facebook. ВІДЕО
03.05.2018 | 21:15
У Харкові жінка замовила вбивство свого коханого. ВІДЕО
У Харкові жінка замовила вбивство свого коханого. ВІДЕО
03.05.2018 | 20:45
У Балаклії на Харківщині вибухнули снаряди. ВІДЕО
У Балаклії на Харківщині вибухнули снаряди. ВІДЕО
03.05.2018 | 20:15
Молотком у голову: «кіборг» розповів подробиці нападу в центрі Києва. ВІДЕО
Молотком у голову: «кіборг» розповів подробиці нападу в центрі Києва. ВІДЕО
03.05.2018 | 19:50
У Києві затримали грабіжника, який під час нападу поранив таксиста. ВІДЕО
У Києві затримали грабіжника, який під час нападу поранив таксиста. ВІДЕО
03.05.2018 | 19:30
На Одещині поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві. ВІДЕО
На Одещині поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві. ВІДЕО
03.05.2018 | 16:00
В Україні майже 9 000 чоловіків оголосили в розшук за несплату аліментів. ВІДЕО
03.05.2018 | 09:20
В Умані чоловік жорстоко вбив жінку і напав на п’ятьох людей. ВІДЕО
03.05.2018 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.