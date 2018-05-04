Київщині двоє зухвальців влаштували у себе вдома нарколабораторію. ВІДЕО
Київщині двоє зухвальців влаштували у себе вдома нарколабораторію. ВІДЕО
Удома у підозрюваних правоохоронці відшукали чимало цікавого! Амфетамін, марихуану, канабіс! Та навіть револьвер! І це ще не все…
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