Поліція Одещини розкрила вбивство іноземного релігійного місіонера. ВІДЕО

До поліції звернувся житель Малиновського району, який повідомив, що у сусідському будинку виявив тіло квартиранта з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції.

Правоохоронці встановили, що загиблий – проповідник-іноземець, який прибув до Одеси з місією від однієї з релігійних конфесій. Обстановка в орендованому місіонером будинку була порушена, а сам він - зв'язаний та побитий.

Спільно з працівниками прокуратури та СБУ поліцейські встановили коло осіб, з якими спілкувався потерпілий. У їх числі виявився і раніше засуджений чоловік, який неодноразово звертався до проповідника по допомогу. Як з’ясувалося пізніше, саме він розповів про свого благодійника приїжджим знайомим.

Отримана інформація зацікавила зловмисників. Проникнувши до оселі іноземця, вони зв’язали його,після чого почали бити та душити шнуром. Завдані ушкодження виявилися несумісними з життям – чоловік помер від асфіксії. Заволодівши грошима та іншими цінними речами вбитого, нападники з місця події втекли.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій). На теперішній час обидва підозрюваних затримані. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області