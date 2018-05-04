На Тернопільщині водій без прав вчинив п’яне ралі з проблисковим маячком. ВІДЕО

Одразу три адміністративні протоколи поліцейські Збаразького відділення поліції склали на жителя села Вищі Луб’янки.

Молодик мало того, що сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння, не маючи на це дозвільних документів, ще й увімкнув прилаштований на даху транспортного засобу червоний проблисковий маячок.

Зі слів заступника начальника Збаразького відділення поліції Володимира Гарасиміва, повідомлення про те, що вулицями села Вищі Луб’янки на автомобілі ВАЗ 2107 червоного кольору роз’їжджає нетверезий водій, надійшло до поліцейських телефоном. До населеного пункту виїхав наряд групи реагування патрульної поліції. Підозріле авто правоохоронці помітили вже на дорозі в напрямку райцентру. На вимоги поліцейських про зупинку водій не реагував, навпаки, додав швидкості. Зупинити лихача вдалося вже у Збаражі, застосувавши для перекриття дороги ще один службовий автомобіль.

Як з’ясувалося, в автівці перебував і власник транспортного засобу. Чоловік був напідпитку, а горе-водієві доручив вести легківку, будучи переконаний, що той тверезий. Проте, як засвідчила експертиза, зловмисник теж перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові було виявлено 0,7 проміле алкоголю.

- Більше того, зловмисник не мав права керувати транспортним засобом, адже в лютому цього року суд позбавив його такої можливості через наїзд на пішохода у стані алкогольного сп’яніння, - розповів Володимир Гарасимів.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області