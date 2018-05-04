У Бердичеві поліцейські затримали помічника судді на хабарництві. ВІДЕО

Працівники Слідчого управління ГУНП в області спільно з Управлінням захисту економіки ДЗЕ Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокуратури регіону затримали помічника судді Бердичівського міськрайонного суду за вимагання та отримання хабара у сумі понад 10 тисяч гривень.

Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо у приміщенні суду.

За наявною інформацією, 10 тисяч 200 гривень службовець вимагав за сприяння у прийнятті судом рішення про непритягнення особи до адміністративної відповідальності. Заявлену суму чоловік отримав у два етапи. Першу частину – 5 тисяч гривень – напередодні, сьогодні – ще 5 тисяч 200 гривень.

Усі дії помічника судді були відповідно задокументовані у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нині 39-річний чоловік затриманий на підставі норм ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до законодавства чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області